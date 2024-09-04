Про це повідомляє пропагандистське видання РІА Новини.

"Історія з МКС не може і не буде обмежувачем у розвитку відносин із країнами, зацікавленими у діалозі та у міжнародних контактах", - заявив Пєсков.

За його словами, думка міжнародної більшості ширша, ніж "шори, задані судом".

Що відомо про візит Путіна до Монголії

30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стала першим візитом диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.

Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати Володимира Путіна у разі його візиту в країну.

2 вересня російський диктатор все ж прилетів із візитом до Монголії. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Монголія матиме наслідки через те, що відмовилася арештовувати Путіна.

У Монголії заявили, що країна не заарештувала Володимира Путіна, оскльки залежна від імпорту російських енергопродуктів