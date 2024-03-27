У Латвії виставляють на торги "Будинок Москви", кошти передадуть Україні
Латвія продасть з аукціону земельну ділянку в центрі Риги і розташований на ній так званий Будинок Москви. Раніше він належав уряду столиці Росії і був націоналізований за рішенням сейму
Про це пише LSM із посиланням на рішення уряду.
Зазначається, що "Будинок Москви" та земельну ділянку передадуть мінфіну Латвії, а той дозволить підприємству Valsts nekustamie īpašumi продати цю нерухомість.
Вартість ділянки становить 517 083 євро, будівлі - 2 348 340 євро.
Кошти, отримані на аукціоні, після вирахування адміністративних видатків, планується передати на підтримку України, тому до сейму подадуть спеціальні поправки до закону.
Водночас наголошується, що об'єкт, ймовірно, не вдасться продати швидко, тож угода може і не відбутися протягом 2024 року.
- Нагадаємо, сейм Латвії 11 січня 2024 року ухвалив рішення про націоналізацію "Будинку Москви", який розташований у Ризі.
- Раніше у столиці Литви на "Будинку Москви" з'явився мурал із зображенням волонтерки, яка допомагає біженцям і українським військовим у Запоріжжі.
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