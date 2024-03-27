У Латвії виставляють на торги "Будинок Москви", кошти передадуть Україні

Про це пише LSM із посиланням на рішення уряду.

Зазначається, що "Будинок Москви" та земельну ділянку передадуть мінфіну Латвії, а той дозволить підприємству Valsts nekustamie īpašumi продати цю нерухомість.

Вартість ділянки становить 517 083 євро, будівлі - 2 348 340 євро.

Кошти, отримані на аукціоні, після вирахування адміністративних видатків, планується передати на підтримку України, тому до сейму подадуть спеціальні поправки до закону.

Водночас наголошується, що об'єкт, ймовірно, не вдасться продати швидко, тож угода може і не відбутися протягом 2024 року.