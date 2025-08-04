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Головна Світ У Латвії заблокували ще 10 пропагандистських російських сайтів

У Латвії заблокували ще 10 пропагандистських російських сайтів

Дар'я Куркіна
4 серпня, 2025 понедiлок
09:49
Світ Латвія

Національна рада електронних ЗМІ прийняла рішення про блокування доступу ще 10 інтернет-порталів, які поширюють російську пропаганду: виправдовують війну РФ проти України та прославляють окупацію

Зміст

Про це пише LSM.

Латвія розпочала блокування сайтів з пропагандою з 2022 року й наразі їх налічується 413. 

Рада наголошує, що поширена інформація на таких порталах суперечить інтересам нацбезпеки Латвії. Зокрема, вони виправдовують російську війну проти України, прославляють окупацію та надають інфораційну підтримку агресору.

"Інформація на цих сайтах буває різною. В основному це статті — текстові матеріали, які нібито пояснюють те, що відбувається, але насправді виправдовують війну. Є також сайти, де розміщують заклики вербуватися в армію і їхати воювати в Україну", – розповіла членкиня ради Ієва Калдерауска.

У раді додають: якби сторінки не блокували, пропаганду переглядали б від 40 до 68 тис. людей на місяць. Водночас кількість спроб зайти на заблоковані сайти досягає півмільйона на місяць.

  • Раніше національна рада з електронних ЗМІ у Латвії (NEPLP) заблокувала доступ ще до 7 онлайн-ресурсів, що поширюють російську пропаганду.
Теги:
Новини
Росія
Латвія
Війна з Росією
пропаганда
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