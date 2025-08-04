У Латвії заблокували ще 10 пропагандистських російських сайтів

Про це пише LSM.

Латвія розпочала блокування сайтів з пропагандою з 2022 року й наразі їх налічується 413.

Рада наголошує, що поширена інформація на таких порталах суперечить інтересам нацбезпеки Латвії. Зокрема, вони виправдовують російську війну проти України, прославляють окупацію та надають інфораційну підтримку агресору.

"Інформація на цих сайтах буває різною. В основному це статті — текстові матеріали, які нібито пояснюють те, що відбувається, але насправді виправдовують війну. Є також сайти, де розміщують заклики вербуватися в армію і їхати воювати в Україну", – розповіла членкиня ради Ієва Калдерауска.

У раді додають: якби сторінки не блокували, пропаганду переглядали б від 40 до 68 тис. людей на місяць. Водночас кількість спроб зайти на заблоковані сайти досягає півмільйона на місяць.