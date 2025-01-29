У Латвії закрили доступ ще до 7 сайтів, які поширюють російську пропаганду

Про це пише Delfi.

Рада отримала лист від іншої компетентної державної установи, в якому зазначено, що контент цих сайтів містить підтримку і виправдання російського вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про:

сайт Соціального фонду Росії (sfr.gov.ru);

портал новин Челябінська і Челябінської області (74.ru);

сайт Московського державного інституту міжнародних відносин (mgimo.ru);

видання "Діловий Петербург" (www.dp.ru);

портал новин Ростова і Ростовської області (don24.ru);

офіційний портал адміністрації Краснодара (krd.ru);

сайт Міжнародного дитячого центру "Артек" (artek.org).

У NEPLP зазначили, що зміст цих сайтів відповідає наративу агресивної військової пропаганди РФ, а також може створити в суспільства неправдиве уявлення про війну, розв'язану Росією в Україні, і сприяти виправданню російських воєнних злочинів.

"Така інформація в латвійському інформаційному просторі може створити неправдиве уявлення про події у світі, негативно вплинути на співіснування різних груп суспільства і створити загрозу національній безпеці Латвії", – йдеться у рішенні Ради.