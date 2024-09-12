У Латвії засудили прокремлівську активістку до одного року увʼязнення

Про це пише Delta.

Відомо, що раніше суд призначив Крейле один рік умовного увʼязнення за ґратами. Наразі окружний суд змінив це покарання на реальний термін.

Зазначено, що вирок можна оскаржити у Верховному суді.

У матеріалі йдеться, що прокремлівська активістка неодноразово носила сумку із літерою "Z" у публічних місцях та на заходах. Також Єлена Крейле у Ризі біля посольства РФ висловила свою підтримку Москві, коли відбувалася акція протесту проти війни в Україні.

"Крейле регулярно здійснювала й інші провокаційні дії, спрямовані на прославлення та виправдання російської агресії”, - додають у матеріалі.