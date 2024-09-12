У Латвії засудили прокремлівську активістку до одного року увʼязнення
Відземський окружний суд у Латвії засудив до реального тюремного терміну на один рік прокремлівську активістку Єлену Крейле у справі виправдання геноциду, злочинів проти людяності, миру та воєнного злочину
Про це пише Delta.
Відомо, що раніше суд призначив Крейле один рік умовного увʼязнення за ґратами. Наразі окружний суд змінив це покарання на реальний термін.
Зазначено, що вирок можна оскаржити у Верховному суді.
У матеріалі йдеться, що прокремлівська активістка неодноразово носила сумку із літерою "Z" у публічних місцях та на заходах. Також Єлена Крейле у Ризі біля посольства РФ висловила свою підтримку Москві, коли відбувалася акція протесту проти війни в Україні.
"Крейле регулярно здійснювала й інші провокаційні дії, спрямовані на прославлення та виправдання російської агресії”, - додають у матеріалі.
- 12 вересня сейм Латвії підтримав поправки до закону "Про дорожній рух" у першому читанні, згідно з яким від 1 листопада цього року в країні заборонять перебування транспортних засобів, які були зареєстровані в Білорусі.
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