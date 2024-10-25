У Лісабоні поліція застрелила темношкірого чоловіка: почалися сутички, є затримані

Про це повідомляють Reuters, LeMonde та Euronews.

Столиця Португалії пережила заворушення вдруге вранці середи, спровоковані смертю темношкірого чоловіка Одаїра Моніза, жителя Кабо-Верде, якого застрелив поліцейський пізно ввечері в неділю, 20 жовтня.

ЗМІ повідомляють, що близько 30 людей вийшли на вулиці в ніч на понеділок.

Протестувальники підпалили смітники та навіть автобуси. Вони також намагалися підпалили автозаправну станцію, але інцидент не призвів до вибуху.

У місті посилили охорону, а також направили підкріплення в різні місця поблизу, включаючи "чутливі міські зони".

Протягом ночі також повідомлялося про заворушення в муніципалітеті Оейраш, де пролунали постріли та був підпалений ще один автобус, а також менший транспортний засіб і кілька контейнерів для сміття.

У районі Сінтрі снаряд кинули у поліцейську дільницю в Касаль-де-Камбра, але він не завдав шкоди. У сусідній Дамаї на кількох вулицях також виникли заворушення. Демонстранти кидали петарди та каміння на дорогу та підпалили кілька урн.

Поліція заявила, що вона "не терпітиме акти безладу та руйнування, що здійснюються злочинними групами, які мають намір кинути виклик державній владі та порушити безпеку громади".

За останніми даними поліції, за безлади заарештовано 3 осіб. Двоє поліцейських отримали поранення в муніципалітетах Амадора та Оейраш "в результаті кидання каміння, обидва потребували лікування в лікарні, а один з них пішов на лікарняний".

Двоє пасажирів одного з підпалених автобусів отримали ножові поранення, "імовірно особами, які викрали та підпалили транспортний засіб".

Міністр внутрішніх справ Маргаріда Бласко назвав події "неприпустимими заворушеннями", які заважають "громадам жити нормальним життям". Вона додала, що Інформаційна служба безпеки провела екстрену нараду у відповідь на заворушення та перебувала в "постійному контакті" з силами безпеки.

Смерть Одара Моніза

Поліція пояснила, що правоохоронці "перехопили людину, яка тікала від поліції" в районі Альто Кова-да-Моура близько 6 ранку в понеділок, 21 жовтня.

Поліцейські "підійшли до підозрюваного, він чинив опір затриманню та намагався напасти на них із застосуванням зброї", додавши, що "один із поліцейських, вичерпавши інші засоби та зусилля", застосував вогнепальну зброю та вистрілив у підозрюваного, "за обставинами, що підлягають розслідуванню в кримінальному та дисциплінарному провадженні".

Правоохоронці запевняють, що "підозрюваному негайно надали допомогу на місці події та доставили його до лікарні, але він помер.

Національне поліцейське агентство кримінального розслідування Португалії, згодом оголосило, що розпочало розслідування офіцера, який застрелив Моніза.

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза також прокоментував епізоди насильства в районі Лісабона. Він підкреслив, що "безпека та громадський порядок є демократичними цінностями, збереження яких має бути гарантоване, зокрема через роль сил безпеки".

У вівторок, 22 жовтня, десятки людей зібралися біля квартири, де проживав Моніз, у районі Замбуджал в Амадорі, щоб віддати данину поваги. Чоловік володів і керував місцевим кафе.

Антирасистська організація SOS Racisme поставила під сумнів офіційну версію подій, пов'язуючи смерть з іншими випадками "поліцейської жорстокості".