У Литві на узбережжі знайшли гідролокатор російського зразка
На Куршській косі у Литві знайшли гідроакустичний гідролокатор російського зразка, який зокрема використовується для збору розвідувальної інформації
Про це повідомили Військово-морські сили ЗС Литви.
Зазначається, що у суботу, 3 лютого, надійшло повідомлення від цивільної людини "про виявлення на Куршській косі пристрою невідомого призначення з написами російською мовою".
"Фахівці ВМС встановили, що йдеться про гідроакустичний гідролокатор російського зразка, який використовується для збору розвідувальної інформації, виявлення підводних човнів і визначення їхнього положення - за допомогою гідроакустичних датчиків гідроакустичний апарат фіксує рух і проходження великих підводних об'єктів (підводних човнів), розташованих біля нього", - йдеться у повідомленні ВМС.
Для Литви це не нова історія, подібні російські гідроакустичні сонари вже виявляли в 2021 році. У Балтійському морі біля берегів Литви та в Атлантичному океані біля південних берегів Великобританії та Ірландії. Пристрій на момент виявлення перестав працювати, нині він перебуває на зберіганні ВМС.
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