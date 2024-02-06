У Литві на узбережжі знайшли гідролокатор російського зразка

Про це повідомили Військово-морські сили ЗС Литви.

Зазначається, що у суботу, 3 лютого, надійшло повідомлення від цивільної людини "про виявлення на Куршській косі пристрою невідомого призначення з написами російською мовою".

"Фахівці ВМС встановили, що йдеться про гідроакустичний гідролокатор російського зразка, який використовується для збору розвідувальної інформації, виявлення підводних човнів і визначення їхнього положення - за допомогою гідроакустичних датчиків гідроакустичний апарат фіксує рух і проходження великих підводних об'єктів (підводних човнів), розташованих біля нього", - йдеться у повідомленні ВМС.

Для Литви це не нова історія, подібні російські гідроакустичні сонари вже виявляли в 2021 році. У Балтійському морі біля берегів Литви та в Атлантичному океані біля південних берегів Великобританії та Ірландії. Пристрій на момент виявлення перестав працювати, нині він перебуває на зберіганні ВМС.