Заробляють на крові українців: Литва пропонує створити у ПАРЄ реєстр тих, хто порушує санкції проти РФ
Очільник литовської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Емануеліс Зінгеріс заявив, що запропонував створити в цій інституції реєстр людей і компаній, які обходять міжнародні санкції проти Росії
Про це повідомляє LRT.
За словами литовського депутата, він зареєстрував пропозицію резолюції про реєстр порушників санкцій проти РФ, який, як він сподівається, буде створений під час головування Литви у Раді Європи у травні-листопаді.
"Ми запропонували створити реєстр тих, хто обходить санкції, хто заробляє на крові українців – реєстр як інститут, реєстр, який ми вже зареєстрували. Я, голова литовської делегації, зареєстрував у асамблеї Ради Європи закон – Motion of Resolution – про тих, хто обходить санкції", – сказав Зінгеріс журналістам у Сеймі Литви.
Він додав, що такий реєстр стане "посланням усім компаніям – Литви, Польщі, Італії, Англії та інших країн – про те, що ті, хто наживається на крові українців, скоро побачать свої імена і назви своїх компаній у цьому списку ганьби".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.57Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе