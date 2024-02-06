Заробляють на крові українців: Литва пропонує створити у ПАРЄ реєстр тих, хто порушує санкції проти РФ

Про це повідомляє LRT.

За словами литовського депутата, він зареєстрував пропозицію резолюції про реєстр порушників санкцій проти РФ, який, як він сподівається, буде створений під час головування Литви у Раді Європи у травні-листопаді.

"Ми запропонували створити реєстр тих, хто обходить санкції, хто заробляє на крові українців – реєстр як інститут, реєстр, який ми вже зареєстрували. Я, голова литовської делегації, зареєстрував у асамблеї Ради Європи закон – Motion of Resolution – про тих, хто обходить санкції", – сказав Зінгеріс журналістам у Сеймі Литви.

Він додав, що такий реєстр стане "посланням усім компаніям – Литви, Польщі, Італії, Англії та інших країн – про те, що ті, хто наживається на крові українців, скоро побачать свої імена і назви своїх компаній у цьому списку ганьби".