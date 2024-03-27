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У Лукашенка мало стимулу брехати про те, що нападники на "Крокус Сіті" прямували до Білорусі, - ISW

27 березня, 2024 середа
05:05
Світ лукашенко, 9 травня 2023

Припущення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що нападники на ТРЦ "Кроку Сіті" прямували до Білорусі, могло мати згубні політичні наслідки для його режиму

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що у Лукашенка дуже мало очевидного стимулу брехати про факти нападу таким чином.

"Припущення про те, що нападники прямували до Білорусі, ймовірно, щоб знайти там притулок, могло мати згубні політичні наслідки для Лукашенка та його режиму, оскільки це викликало б запитання про те, чому вони вважали, що в Білорусі їм буде безпечніше, і хто, на їхню думку, міг би їх там прийняти", - вважають аналітики.

На їхню думку, таким чином, Лукашенко, можливо, хотів запобігти дискусіям про гіпотетичні зв’язки нападників із Білоруссю, сказавши, що білоруські сили відіграли важливу роль у їх арештах.

Хоча заява Лукашенка підриває кремлівський наратив, вона зменшує його вразливість до спроб Кремля використати непублічну інформацію про початкові плани втечі нападників, щоб тиснути на нього в майбутньому, додали експерти.

  • Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
  • Раніше, починаючи від 7 березня, американські дипломати попередили про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.
  • 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Москві. 
  • 25 березня на нараді з силовиками Путін визнав, що теракт вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".
  • 26 березня секретар радбезу РФ, директор ФСБ і речник президента Росії повторили слідом за Путіним версію про "український слід" та причетність спецслужб Заходу до теракту в Москві.
  • Імовірні виконавці теракту в Москві олесанперейти кордон із Білоруссю, але не змогли й тоді попрямували в напрямку України, заявило державне агентство БЕЛТА з посиланням на слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Теги:
Україна
Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
теракт
Війна з Росією
Москва
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