У Лукашенка мало стимулу брехати про те, що нападники на "Крокус Сіті" прямували до Білорусі, - ISW
Припущення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що нападники на ТРЦ "Кроку Сіті" прямували до Білорусі, могло мати згубні політичні наслідки для його режиму
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що у Лукашенка дуже мало очевидного стимулу брехати про факти нападу таким чином.
"Припущення про те, що нападники прямували до Білорусі, ймовірно, щоб знайти там притулок, могло мати згубні політичні наслідки для Лукашенка та його режиму, оскільки це викликало б запитання про те, чому вони вважали, що в Білорусі їм буде безпечніше, і хто, на їхню думку, міг би їх там прийняти", - вважають аналітики.
На їхню думку, таким чином, Лукашенко, можливо, хотів запобігти дискусіям про гіпотетичні зв’язки нападників із Білоруссю, сказавши, що білоруські сили відіграли важливу роль у їх арештах.
Хоча заява Лукашенка підриває кремлівський наратив, вона зменшує його вразливість до спроб Кремля використати непублічну інформацію про початкові плани втечі нападників, щоб тиснути на нього в майбутньому, додали експерти.
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