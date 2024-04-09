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У мінфіні США заявили, що Росія, КНДР, Аль-Каїда і ХАМАС обходять санкції за допомогою віртуальних валют

9 квітня, 2024 вiвторок
09:25
Світ криптовалюта

Міністерство фінансів США побоюється, що терористичні угруповання, зокрема Аль-Каїда, ХАМАС, і країни - Росія і Північна Корея збільшуватимуть використання віртуальних валют та інших цифрових активів, якщо Конгрес не схвалить нові інструменти регулювання

Про це пише Reuters.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеймо у заяві, підготовленій для слухань у Комітеті Сенату з банківських справ, попередив, що такі групи, як Аль-Каїда, ХАМАС, країни Росія та Північна Корея, знаходять нові способи приховувати свою особу і переміщувати ресурси за допомогою віртуальних валют.

Адеймо зазначив, що мінфін США продемонстрував певний успіх у викоріненні незаконних фінансових операцій у цифровій екосистемі, але наголосив, що Штатам необхідно розширити правозастосування, щоб запобігти подібній діяльності "зловмисних суб'єктів".

"Хоча ми продовжуємо вважати, що терористи вважають за краще використовувати традиційні фінансові продукти та послуги, ми побоюємося, що без дій Конгресу щодо надання нам необхідних інструментів використання віртуальних активів цими суб'єктами лише зростатиме", - сказав Адеймо.

За словами посадовця, Північна Корея змогла купувати, відмивати та зберігати незаконні доходи за допомогою складних кіберграбувань, покладаючись на технології підвищення анонімності для приховування джерел коштів.

Адеймо також сказав, що казначейство також зауважило все частіше використання Росією альтернативних платіжних механізмів для обходу санкцій та фінансування війни проти України.

Заступник міністра фінансів США закликав Конгрес ухвалити закон, спрямований на посилення його інструментів для переслідування таких суб'єктів, включаючи вторинні санкції, спрямовані на іноземних постачальників цифрових активів, які сприяють незаконному фінансуванню.

Зазначається, що такі інструменти допоможуть казначейству розвивати свої можливості націлення для боротьби з закордонними криптовалютними біржами та деякими фінансовими сервісами, які не використовують кореспондентські рахунки.

Він також закликав вжити заходів щодо усунення прогалин у наявних органах влади, розширивши їх та включивши до них явне охоплення таких організацій, як постачальники гаманців віртуальних активів та біржі криптовалют, які виникли після ухвалення чинних законів.

  • Напередодні міністерка фінансів США Джанет Єллен завершила чотири дні переговорів у Китаї попередженням банкам та експортерам країни про наслідки, якщо ті допомагатимуть зміцнювати військовий потенціал Росії.
Теги:
Росія
КНДР
Аль-Каїда
тероризм
санкції проти Росії
США
Економіка
Хамас
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