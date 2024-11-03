У Москві на паркані посольства Фінляндії написали "Аланд - наш": що це означає й чому напис був шведською

Про це повідомляє російське видання SOTA.

Так, посол Мар'я Ліівала розповіла інформагентству STT, що невідомі зламали паркан біля посольства Фінляндії в Москві, закидали його яйцями та нанесли на його стіну напис Åland är vårt ("Аланд — наш") шведською.

За словами посла, правоохоронці вже затримали п'ятьох підозрюваних, а Фінляндія скерувала Росії "ноту про те, що вона зіпсувала паркан".

Зазначається, що в написі на паркані йдеться про Аландські острови - демілітаризований автономний архіпелаг у складі Фінляндії, жителі якого розмовляють шведською мовою. Водночас через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО було порушено питання про зняття з островів нейтрального статусу.

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The Economist із посиланням на служби безпеки країн повідомляло, що Аландські острови побоюються нападу Росії на регіон, який не має озброєння та армії.