У Німеччині проводять обшуки в ультраправого депутата за підозрою у відмиванні грошей. Посередником міг бути Медведчук 

Про це повідомляє DW.

У четвер, 16 травня, прокуратура Мюнхена заявила, що розслідує відмивання грошей депутатом від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Як зазначили в прокуратурі, в рамках ції справи проводять обшуки в кількох місцях, зокрема в офісі в Берліні, а також у Мюнхені, Ердінгу й Деггендорфу та на іспанському острові Майорка.

У відомстві не назвали імені підозрюваного. Проте раніше представники нижньої палати парламенту Німеччини, бундестагу, заявили, що законодавчий орган зняв депутатську недоторканність з члена AfD Петра Бистрона.

Також про те, що, ймовірно, йдеться саме про Бистрона, пише German Aid to Ukraine – приватний проєкт, який відстежує допомогу Німеччини Україні в російсько-українській війні.

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У проєкті зазначили, що Петра Бистрона звинувачують в отриманні грошей від проросійської пропагандистської мережі Voice of Europe, а обшуки проводять у його парламентському офісі, а також на його об'єктах нерухомості в Баварії й на Майорці.

"Підґрунтям цього є інформація чеських спецслужб про те, що дружні з Росією кандидати на виборах до Європарламенту в червні отримували приховану фінансову підтримку, зокрема німецький депутат Бистрон. Аудіо- та відеозаписи також є доказами. Вважається, що цією мережею керував Віктор Медведчук, друг російського диктатора Володимира Путіна", – зазначає German Aid to Ukraine.

DW додає, що Бистрон, який є другим кандидатом від своєї партії на виборах до Європарламенту 2024 року, перебуває під пильною увагою за ймовірні зв’язки з проросійськими мережами.

Що відомо про скандал з підкупом європейських політиків через мережу Voice of Europe

У березні уряд Чехії заявив про розкриття схеми підкупу Росією європейських політиків через мережу Voice of Europe. Йшлося про політиків і державних діячів Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Німеччини, Франції, Бельгії, Нідерландів. Також у березні німецький журнал Spiegel і чеська газета Denik N опублікували журналістське розслідування про діяльність мережі, контрольованої російською розвідкою, в центрі якої був проросійський сайт Voice of Europe. За даними журналістів, ця мережа передала загалом кілька сотень тисяч євро фігурантам у шести країнах ЄС. Серед одержувачів коштів Spiegel і Denik N називали й Петра Бистрона.

Петр Бистрон тоді заперечив отримання грошей від сайту новин Voice of Europe. У заяві до партійного керівництва Бистрон зазначив: "Я жодного разу не отримував жодних грошових виплат або криптовалюти від співробітника VoE (або будь-якого росіянина)".

На сайті Voice of Europe публікували матеріали також з іншим представником цієї самої партії – євродепутатом Максиміліаном Кра. Кра і Бистрон знайомі з олігархом і кумом Путіна Віктором Медведчуком. За інформацією чеських спецслужб, саме він стоїть за Voice of Europe.