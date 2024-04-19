У Нью-Йорку чоловік підпалив себе біля будівлі суду, де проходив розгляд справи Трампа
У п'ятницю, 19 квітня, біля будівлі нью-йоркського суду, де проходив судовий процес над Дональдом Трампом, чоловік підпалив себе
Про це повідомляє Reuters.
За словами очевидців, спочатку чоловік підкидав у повітря брошури, потім облив себе з каністри та підпалив. Людина горіла протягом декількох хвилин.
Представник служби порятунку Нью-Йорка повідомив, що її забрали на ношах після того, як вона, вочевидь, сама себе підпалила. Причина інциденту невідома.
Поліція обгородила місце інциденту. Поруч лежала листівка, в якій йшлося про "злих мільярдерів" і містився заклик до людей "викривати цю корупцію".
Водночас у будівлі суду в центрі Манхеттена відбувався перший день судового процесу над Трампом. Подія сталася невдовзі після того, як завершився відбір присяжних для участі в судовому процесі за звинуваченням у приховуванні платежу в розмірі 130 тисяч доларів, який його колишній адвокат Майкл Коен заплатив порнозірці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року за мовчання про сексуальний контакт.
- У вівторок, 26 березня, суд у Нью-Йорку заборонив експрезиденту США Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель за мовчання.
- 15 квітня розпочався відбір присяжних у судовому процесі над експрезидентом США Дональдом Трампом у цій же справі.
- 18 квітня у судовому процесі над експрезидентом США Дональдом Трампом, якого звинувачують у фальсифікації ділової документації щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель за мовчання, обрали 12 присяжних.
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