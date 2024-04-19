У Нью-Йорку чоловік підпалив себе біля будівлі суду, де проходив розгляд справи Трампа

Про це повідомляє Reuters.

За словами очевидців, спочатку чоловік підкидав у повітря брошури, потім облив себе з каністри та підпалив. Людина горіла протягом декількох хвилин.

Представник служби порятунку Нью-Йорка повідомив, що її забрали на ношах після того, як вона, вочевидь, сама себе підпалила. Причина інциденту невідома.

Поліція обгородила місце інциденту. Поруч лежала листівка, в якій йшлося про "злих мільярдерів" і містився заклик до людей "викривати цю корупцію".

Водночас у будівлі суду в центрі Манхеттена відбувався перший день судового процесу над Трампом. Подія сталася невдовзі після того, як завершився відбір присяжних для участі в судовому процесі за звинуваченням у приховуванні платежу в розмірі 130 тисяч доларів, який його колишній адвокат Майкл Коен заплатив порнозірці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року за мовчання про сексуальний контакт.