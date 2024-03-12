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У палаті представників США збирають підписи, щоб винести на голосування питання про допомогу Україні в обхід спікера Джонсона

12 березня, 2024 вiвторок
21:59
Світ конгрес США

Демократи в палаті представників США почали збирати підписи, щоб спробувати обійти спікера-республіканця Майка Джонсона й винести на голосування допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд, $60 млрд з яких - для Києва

Про це заявив прессекретар конгресмена Джима Макговерна, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що сьогодні, 12 березня, Макговерн почав збирати підписи щодо голосування за законопроєкт про допомогу Україні в обхід Джонсона. Цю петицію мають підписати щонайменше 218 членів палати представників - більшість із 435 усіх членів нижньої палати конгресу. У такому випадку петиція може змусити проголосувати за пакет допомоги.

Допомога Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні. У відповідь спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися з Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні. Джонсон, відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

29 лютого палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов.

1 березня повідомлялося, що конгресмени знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування Майка Джонсона.

Теги:
Україна
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
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