У Пенсильванії сталася масштабна пожежа на заводі аерокосмічних кріплень
Увечері понеділка, 17 лютого, у будівлі заводу SPS Technologies у містечку Абінгтон, штат Пенсильванія, виникла масштабна пожежа
Про це повідомляє NBC10 Philadelphia.
За словами очевидців, усередині будівлі стався вибух. Склад заводу і співробітників було евакуйовано. Про постраждалих наразі не повідомляється.
Поліція міста Абінгтон і комісар округу шостого містечка Абінгтон Джеффрі Браун попереджають жителів уникати місцевості.
Компанія SPS Technologies є постачальником аерокосмічних кріплень, фітингів. Вона була заснована в Дженкінтауні в 1903 році як Standard Pressed Steel Company.
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