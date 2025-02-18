У Пенсильванії сталася масштабна пожежа на заводі аерокосмічних кріплень

Про це повідомляє NBC10 Philadelphia.

За словами очевидців, усередині будівлі стався вибух. Склад заводу і співробітників було евакуйовано. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Поліція міста Абінгтон і комісар округу шостого містечка Абінгтон Джеффрі Браун попереджають жителів уникати місцевості.

Компанія SPS Technologies є постачальником аерокосмічних кріплень, фітингів. Вона була заснована в Дженкінтауні в 1903 році як Standard Pressed Steel Company.