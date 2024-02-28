У Пентагоні обговорюють можливість використати останнє джерело фінансування для допомоги Україні за відсутності рішення конгресу, - CNN
У Пентагоні зважують використання свого останнього джерела фінансування, аби надати військову допомогу Україні навіть за умови відсутності гарантій, що ці кошти поповнить конгрес
Про це повідомляє CNN.
У матеріалі зазначено, що міністерство оборони Сполучених Штатів Америки у фонді президентських повноважень (PDA) має у своєму розпорядженні $4 млрд, доступних для України.
Водночас CNN підкреслює, що у відомстві раніше не хотіли витрачати будь-яку частину цих коштів у випадку відсутності гарантій того, що їх відшкодує конгрес. Підкреслюється, такий процес має бути забезпечений окремим фінансуванням, яке б поповнило запаси Пентагону. Таку можливість міг би надати пакет допомоги Україні на $60 млрд - він був ухвалений сенатом, після чого його передали до палати представників.
"Але в умовах, коли Україна все більше потребує військової допомоги США, а керівництво республіканців у палаті представників відмовляється провести голосування щодо надання додаткового фінансування, високопоставлені чиновники обговорюють, чи існує якась внутрішня фінансова подушка, яка дозволила б міністерству витратити принаймні частину суми $4 млрд на допомогу Україні у боротьбі з Росією", - йдеться в матеріалі.
Водночас посадовці акцентують: жодних рішень поки що не було прийнято. Однак розмови про такий варіант та інші альтернативні плани "Б" упродовж останніх тижнів стають актуальнішими, адже ситуація на полі бою в Україні стає дедалі важчою.
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