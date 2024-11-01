Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Польщі запропонували Україні купувати озброєння у кредит

У Польщі запропонували Україні купувати озброєння у кредит

Влад Дідусь
1 листопада, 2024 п'ятниця
22:16
Світ Радослав Сікорський

Очільник МЗС Радослав Сікорський заявив, що Польща готова продавати Україні озброєння у кредит

Зміст

Про це повідомляє PolsatNews.

За словами Радослава Сікорського, уряд Дональда Туска "вніс пропозицію про оборонний кредит"

"Це можна було зробити з самого початку: будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте", - заявив очільник МЗС Польщі.

Читайте також: У Польщі пояснили, коли зможуть передати Україні решту МіГів

Сікорський також висловився щодо можливості збивати російські ракети над Україною.

"Польща прийматиме рішення разом з НАТО. Рішення ще не прийнято", - прокоментував Сікорський.

  • 31 жовтня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Боднара з посади посла України в Туреччині та призначив його послом у Польщі.
Теги:
Новини
Україна
Польща
ППО
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
Читайте також:
На фото: Том Йорк з Radiohead
Автор Дар'я Тарасова
31 жовтня, 2024 четвер
"Не стій, як боягуз, підійди": Том Йорк на концерті різко відповів глядачеві, який зажадав осуду дій Ізраїлю в Газі
на фото Верховна Рада України
Автор Ольга Бабишена
29 жовтня, 2024 вiвторок
ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо особливості процедури списання військового майна
Автор Олег Манчура
31 жовтня, 2024 четвер
Кращого ставлення до українців на континенті, ніж у грузинів, нема
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.66
    Продаж 45.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
1 листопада
23:31
Андрій Шевченко
Британці звинуватили Шевченка у "крадіжці Золотого мʼяча"
23:31
Еммануель Макрон
Вибори у Молдові: Макрон звернувся до жителів країни
23:19
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 1 листопада
23:10
Дональд Трамп
Демократи заявили, що мають план на випадок, якщо Трамп передчасно оголосить про свою перемогу на виборах
22:59
Володимир Зеленський
"Просто чекають, поки ще й військові КНДР почнуть завдавати ударів по українцях": Зеленський дорікнув США, Китаю, Німеччині та Великій Британії
22:57
світло
На Сумщині сталося аварійне відключення світла
22:49
Залізний трон з "Гри престолів"
Warner Bros. розробляє повнометражний фільм "Гра престолів"
22:36
Оновлено
РФ ударила по місцю дислокації правоохоронців у Харкові: загинув полковник, поранено 40 людей
22:29
шевченківська премія
Оголошено претендентів на Шевченківську премію - 2025
22:17
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби відбулося 126 бойових зіткнень: найгарячіше на Курахівському напрямку
22:00
АРМА оголосило перші 50 онлайн-аукціонів з продажу картин Медведчука
21:36
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог підтягує сили і штурмує з різних боків: тактика РФ на Курщині та ситуація на Торецькому напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:36
на фото снаряди
Виробництво мінометних снарядів в Україні стримується глобальною нестачею вибухівки
21:32
Ексклюзив
Байден Путін
Путін чекає, хто прийде до Білого дому, аби заявити свої претензії щодо зон впливу, - політолог Шлінчак
21:19
Київський безпековий форум для молоді
Українська молодь закликала надати Україні членство в НАТО
21:00
Андрій Сибіга
Одна з країн погодилася стати державою-покровителькою для допомоги українцям у РФ, - Сибіга
20:54
Купʼянськ
Через наступ РФ Укрпошта в Куп'янську закрила останнє стаціонарне відділення
20:44
На фото: Джей Ло в комбінезоні російського бренду
Дженніфер Лопес підтримала Камалу Гарріс на президентських виборах у США
20:28
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
В Тегерані побоюються, що в разі перемоги Трамп дозволить Ізраїлю завдавати ударів по ядерних об’єктах Ірану, - Reuters
20:05
OPINION
блог Вікторія Сюмар
Нація сперечається про план перемоги, а не про план виживання
20:02
Україна США
БТР Stryker, Javelin та ракети для NASAMS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 млн
19:55
Гелловін
У Дубліні тисячі людей прийшли на фейковий гелловінський парад, який ШІ вигадав для пакистанського сайту
19:51
Огляд
Планета кіно
"БожеВільні" вже тут : що подивитися на вихідних
19:41
Ексклюзив
вибори у США
Уже понад 64 млн американців проголосували на виборах, - редакторка "Голосу Америки" Ворожко
19:36
обвал стіни
На залізничному вокзалі в Сербії обвалився дах: щонайменше 8 людей загинули
19:27
кабмін
Кабмін ухвалив зміни до постанов щодо виплат родинам військових під час воєнного стану
19:14
У Німеччині затримали танкер із підсанкційними товарами, який прямував до Росії
18:59
Оновлено
Обговорили підтримку України: в Києві конгресмени США зустрілися з Умєровим
18:57
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
У Луніна зʼявився шанс зіграти за "Реал" проти "Мілана"
18:56
Учні
Уряд затвердив експериментальний проєкт для створення безпечних умов у школах
18:39
Польща
У Польщі заявили про "високий рівень готовності" до нової хвилі біженців з України
18:26
у Нідерландах підірвали галерею
У Нідерландах невідомі влаштували вибух у художній галереї й украли картини Енді Воргола
18:24
Збереження телемарафону гальмує шлях до ЄС, - Княжицький про звіт Єврокомісії
18:19
росія, санкції
Росія увʼязнила ексспівробітника консульства США за "таємну співпрацю з іноземною державою"
18:08
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У роботі застосунку Резерв+ стався збій
18:00
OPINION
Зупинити бульдозер
17:59
5G
Тестуватимуть із військовим обладнанням: уряд ухвалив упровадження в Україні пілотного 5G
17:49
Суджа, РФ, Курська область
Російські морпіхи у Севастополі відкупляються, щоб їх не відправили на Курщину, - "Атеш"
17:30
вибори в Грузії
Соціологічні компанії США, які проводили екзитполи для опозиції, заявили про маніпуляції на виборах у Грузії
17:27
армія КНДР
"Зазнають великих втрат": у розвідці Естонії оцінили боєздатність північнокорейських військових на війні в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV