У Польщі запропонували Україні купувати озброєння у кредит

Про це повідомляє PolsatNews.

За словами Радослава Сікорського, уряд Дональда Туска "вніс пропозицію про оборонний кредит"

"Це можна було зробити з самого початку: будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте", - заявив очільник МЗС Польщі.

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Сікорський також висловився щодо можливості збивати російські ракети над Україною.

"Польща прийматиме рішення разом з НАТО. Рішення ще не прийнято", - прокоментував Сікорський.