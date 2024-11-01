У Польщі запропонували Україні купувати озброєння у кредит
Очільник МЗС Радослав Сікорський заявив, що Польща готова продавати Україні озброєння у кредит
Про це повідомляє PolsatNews.
За словами Радослава Сікорського, уряд Дональда Туска "вніс пропозицію про оборонний кредит"
"Це можна було зробити з самого початку: будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте", - заявив очільник МЗС Польщі.
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Сікорський також висловився щодо можливості збивати російські ракети над Україною.
"Польща прийматиме рішення разом з НАТО. Рішення ще не прийнято", - прокоментував Сікорський.
- 31 жовтня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Боднара з посади посла України в Туреччині та призначив його послом у Польщі.
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