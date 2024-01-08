У Польщі запроваджували заходи для безпеки повітряного простору через атаку РФ по Україні

Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.

У повідомленні зазначили, що протягом кількох годин польські військові спостерігали активну діяльність дальньої авіації Російської Федерації. Вона була пов’язана із завданням ракетних ударів по цілях, розташованих на території України.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація контролюється на постійній основі", - заявило командування.