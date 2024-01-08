Масована нічна атака РФ: сили ППО знищили 8 "шахедів" і 18 крилатих ракет
У ніч на понеділок, 8 січня, російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити всі ворожі ударні дрони та 18 крилатих ракет
Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники.
Усього з території РФ та окупованого Криму було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу росіян:
- 8 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, запущених з району Приморсько-Ахтарська у РФ;
- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 - з Бєлгородської області;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К - Рязань, Тамбов;
- 24 крилатих ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Енгельса;
- 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області;
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкоя і Чауда в Криму;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації - Бєлгородська область.
Загарбники атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти в різних регіонах України. Зокрема, ракети, що летіли по балістичній траєкторії, спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
У результаті захисники неба знищили всі 8 ворожих "шахедів" і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
У Повітряних силах додають, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей.
- Зокрема, підрозділи протиповітряної оборони в небі над півднем України вночі знищили всі 8 "шахедів", запущених росіянами. Під Одесою сталася пожежа через падіння уламків збитого дрона.
- Уже вранці 8 січня РФ здійснила чергову ракетну атаку проти України. Вибухи лунали у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Хмельницькій областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.28 Купівля 38.28Продаж 39.15
- EUR Купівля 41.9Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе