Масована нічна атака РФ: сили ППО знищили 8 "шахедів" і 18 крилатих ракет

Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.



Зазначається, що цієї ночі окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники.



Усього з території РФ та окупованого Криму було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу росіян:

8 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, запущених з району Приморсько-Ахтарська у РФ;

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 - з Бєлгородської області;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К - Рязань, Тамбов;

24 крилатих ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Енгельса;

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області;

6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкоя і Чауда в Криму;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації - Бєлгородська область.

Загарбники атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти в різних регіонах України. Зокрема, ракети, що летіли по балістичній траєкторії, спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

У результаті захисники неба знищили всі 8 ворожих "шахедів" і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Повітряних силах додають, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей.