У РФ очікують паводок у ще одному регіоні: влада рекомендує евакуацію міста Ішим
Через кілька днів у Тюменській області РФ може прорвати дамби через підйом рівня води в річках – очікують паводок безпрецедентної сили
Про це попередив губернатор регіону Олександр Моор в ефірі "Росії-24", інформує "Німецька хвиля".
За його словами, рівень води у річці Ішим може піднятися до "абсолютно історичних максимумів". Влада рекомендувала евакуюватися жителям міста Ішим та села Казанське.
Ішим - районний центр у Тюменській області. Розташований на березі річки Ішим, притоки Іртиша. Площа міста понад 4,5 тис. га, населення - майже 70 тис.
У сусідній Курганській області під водою вже опинилися 305 житлових будинків та 685 присадибних ділянок. При цьому МНС прогнозує, що рівень води у річці Тобол продовжуватиме підвищуватися. Очікується затоплення Кургану та ще кількох населених пунктів.
В Оренбурзькій області внаслідок повені загинули щонайменше п'ять осіб. Рівень води в річці Урал вже знижується, проте в зоні паводку, як і раніше, перебувають понад 3 тисячі будинків.
У Бурятії запровадили режим НС через погіршення повені на річці Селенге. Тут під водою перебувають близько 600 присадибних ділянок, підтоплено кілька житлових будинків.
Прорив дамби в Орську
Ввечері п'ятниці, 5 квітня, в російському Орську Оренбурзької області прорвало дамбу у двох місцях. Влада закликала людей терміново евакуюватися, під загрозою опинились тисячі житлових будинків.
Ввечері суботи, 6 квітня, стало відомо, що в російському Орську стався новий прорив дамби.
У російському Орську Оренбурзької області 7 квітня ситуація у місті через прорив дамби почала погіршуватися – у деяких районах вода доходить до вікон першого поверху.
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