У РФ розгорнуть ППО для захисту нафтогазових об'єктів
Росіяни розробляють заходи щодо захисту нафтогазових об’єктів завдяки системам протиповітряної оборони
Про це заявив директор департаменту з розвитку газової промисловості міненерго РФ Артем Верхов, передає Интерфакс.
Міністерство енергетики РФ разом із росгвардією розробляють заходи з безпеки для російських нафтогазових об'єктів.
"Робота з безпеки триває, справді актуальне питання. Ми спільно працюємо, у тому числі з колегами з росгвардії, з прикриття об'єктів, з встановлення відповідно систем захисту типу "Панцир", - розповів Верхов.
Він також додав: щодо такої роботи існує законодавча ініціатива.
- Уранці 13 березня губернатор Рязанської області Павло Малков заявив про пожежу на нафтопереробному заводі. Він повідомив про атаку безпілотників - це була спецоперація СБУ.
- 13 березня повідомлялося, що за два дні українські безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи - це призвело до пошкодження 12% потужностей Росії з перероблення нафти.
- Уночі та зранку неділі, 17 березня, росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників на 8 областей РФ. Зокрема, українські дрони атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. У районі аеропорту Домодєдово у Підмосков'ї лунали вибухи.
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