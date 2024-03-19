У РФ розгорнуть ППО для захисту нафтогазових об'єктів

Про це заявив директор департаменту з розвитку газової промисловості міненерго РФ Артем Верхов, передає Интерфакс.

Міністерство енергетики РФ разом із росгвардією розробляють заходи з безпеки для російських нафтогазових об'єктів.

"Робота з безпеки триває, справді актуальне питання. Ми спільно працюємо, у тому числі з колегами з росгвардії, з прикриття об'єктів, з встановлення відповідно систем захисту типу "Панцир", - розповів Верхов.

Він також додав: щодо такої роботи існує законодавча ініціатива.