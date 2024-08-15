У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
У Росії в Іркутській області у четвер, 15 серпня, потрапив у аварію бомбардувальник Ту-22М3
Про це інформують російські пропагандисти з РИА Новости.
За даними російського міноборони, Ту-22М3 виконував плановий політ. Літак упав у безлюдній місцевості, нібито обійшлось без руйнувань, а екіпаж устиг катапультуватися.
"За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність", - йдеться у повідомленні.
- 25 липня у Калузькій області в Росії через технічну несправність розбився військовий вертоліт Мі-28.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.47
- EUR Купівля 45.02Продаж 45.71
- Актуальне
- Важливе