У США жінка зізналася, що керує мережею борделів, які обслуговують політиків та високопоставлених військових
27 вересня жінка зі штату Массачусетс Хан Лі визнала себе винною в управлінні мережею борделів високого класу в околицях Бостона та передмістях Вашингтона, які обслуговували заможну клієнтуру, включаючи політиків, керівників компаній, юристів і високопоставлених військових
Про це повідомляє Reuters.
Хан Лі постала перед федеральним судом Бостона, щоб визнати себе винною у заманюванні переважно азіатських жінок поїхати до Массачусетсу та Вірджинії для заняття проституцією та відмивання грошей.
Вона була першою, хто визнав неправомірні дії трьох осіб, яких прокуратура звинуватила в листопаді у зв’язку з секс-групою, яка втекла з житлових комплексів у Кембриджі та Вотертауні, штат Массачусетс, і Ферфакс і Тайсонс, штат Вірджинія.
42-річній Лі загрожує до 25 років в'язниці. Вона підкреслила, звертаючись до окружного судді США, що, хоча вона керувала нелегальним бізнесом проституції, вона не змушувала жодну жінку займатися секс-бізнесом.
"Я просто хочу підкреслити, що я не контролювала жінок", — сказала вона.
Прокурори кажуть, що клієнти платили від 350 до 600 доларів на годину за сексуальні контакти з жінками, розміщені на двох вебсайтах, які рекламували оголених моделей нібито для професійної зйомки. Насправді це було прикриття для секс-бізнесу Хан Лі, який діяв щонайменше з 2020 року.
Влада підрахувала, що клієнтська база мережі нараховується сотнями, і стверджують, що вона включала виборних посадовців, лікарів, військових офіцерів, професорів, юристів, керівників підприємств, науковців і бухгалтерів.
Жоден клієнт не ідентифікований. Федеральні прокурори після оголошення справи звернулися до місцевих органів влади щодо потенційних звинувачень на рівні штатів у Массачусетсі та Вірджинії проти ймовірних клієнтів.
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