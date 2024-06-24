Угорщина оскаржить рішення ЄС про спрямування 1,4 млрд євро від активів РФ на зброю для України

Про це він сказав на пресконференції для провладних угорських ЗМІ у Люксембурзі, пише HVG.hu.

На думку угорського дипломата, "ЄС перетнув червону лінію", використавши 1,4 млрд євро надходжень на фінансування постачання зброї в Україну, тоді як "насправді Угорщина цього не хотіла і потрібно було б одностайне рішення".

Сіярто поскаржився, що "воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення" в ЄС, і попередив, що угорська сторона вже вивчає "правові можливості" оскаржити їх.

Також він заявив, що подібні рішення щодо України створюють довгостроковий ризик для функціонування ЄС.

Водночас, коментуючи ухвалення 14-го пакету санкцій проти РФ, Сіярто сказав, що Угорщина не наклала вето, тому що цей захід не шкодить національним інтересам країни та не загрожує її енергетичній безпеці, хоча це й "продовження стратегії, яка виявилася цілковито провальною".