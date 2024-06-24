Угорщина оскаржить рішення ЄС про спрямування 1,4 млрд євро від активів РФ на зброю для України
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що ЄС спрямує 1,4 млрд євро з активів РФ на зброю для України, й заявив про наміри оскаржити це рішення
Про це він сказав на пресконференції для провладних угорських ЗМІ у Люксембурзі, пише HVG.hu.
На думку угорського дипломата, "ЄС перетнув червону лінію", використавши 1,4 млрд євро надходжень на фінансування постачання зброї в Україну, тоді як "насправді Угорщина цього не хотіла і потрібно було б одностайне рішення".
Сіярто поскаржився, що "воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення" в ЄС, і попередив, що угорська сторона вже вивчає "правові можливості" оскаржити їх.
Також він заявив, що подібні рішення щодо України створюють довгостроковий ризик для функціонування ЄС.
Водночас, коментуючи ухвалення 14-го пакету санкцій проти РФ, Сіярто сказав, що Угорщина не наклала вето, тому що цей захід не шкодить національним інтересам країни та не загрожує її енергетичній безпеці, хоча це й "продовження стратегії, яка виявилася цілковито провальною".
- Раніше видання Politico повідомило, що країни ЄС схвалили перший транш у розмірі до 1,4 млрд євро на військову допомогу Україні, що надійде з доходів від заморожених російських активів, через Фонд підтримки України (UAF). Юридична служба Ради ЄС констатувала, що Угорщина не може зупинити це фінансування, оскільки утрималась під час голосування на початку цього року за створення UAF, а кошти не надходять від платників податків ЄС.
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