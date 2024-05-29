Угорщина уклала угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві ядерного реактора
Угорський уряд та Білорусь підписали угоду про допомогу Будапешту в будівництві його другої атомної електростанції
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро у Мінську, повідомляє Reuters.
Зазначено, що АЕС "Пакш-2" у центральній Угорщині будує російська компанія "Росатом" із 2014 року. Вона споруджує два реактори: потужність кожного становить 1,2 ГВт.
"Велике значення має підписана сьогодні тут угода про співпрацю в галузі атомної енергетики, яка дозволяє нам використати досвід, отриманий тут Білоруссю під час будівництва реакторів за аналогічною технологією", - заявив Сіятро, не розповівши про подробиці угоди.
Реалізація проєкту на €12,5 млрд триває в умовах тривалих затримок попри те, що на ядерну енергетику не поширюються санкції ЄС проти РФ.
"Угорщина, яка отримує більшу частину повноважень від Росії, виступає проти розширення санкцій на цей сектор", - додають у Reuters.
Довідково. Проєкт "Пакш II" передбачає розширення єдиної угорської атомної електростанції "Пакш", яка нині має 4 реактори. АЕС "Пакш" розташована за 100 км від Будапешта й за 5 км від міста Пакш. Станція побудована за радянським проєктом і виробляє понад 42 % всієї електроенергії, яка генерується в країні.
Вартість проєкту "Пакш ІІ" – понад 12 млрд євро. Росатом має побудувати два нові реактори на АЕС до 2030-2031 року. Росія й Угорщина підписали документи про будівництво п'ятого й шостого блоків АЕС "Пакш" після окупації Криму, в кінці 2014 року. Проєкт здійснюють під керівництвом Росатому, його фінансують здебільшого коштом російського державного кредиту. У серпні 2022 року Угорщина видала дозвіл РФ на будівництво проєкту "Пакш II". Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина виступає проти будь-яких санкцій проти російської атомної енергетики.
У червні 2023-го гендиректор Росатому Олексій Ліхачов у Будапешті обговорив з угорським прем’єром і міністром закордонних справ розширення атомної електростанції "Пакш". Тоді Сіярто заявив, мовляв, після успішних обговорень розширення АЕС із ЄС це будівництво "отримає новий імпульс" й на початку липня розпочнуть підготовчі роботи для розширення станції "Пакш". Україна направила Європейській комісії ноту щодо можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з РФ.
- 24 березня минулого року повідомлялось, що Угорщина почала переговори з Францією про збільшення її участі в проєкті розширення угорської атомної електростанції "Пакш". Це може призвести до витіснення Росії з проєкту.
- 10 вересня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує замінити російське паливо на АЕС "Пакш" на французьке.
- 14 листопада Угорщина підписала з РФ графік будівництва атомної електростанції "Пакш II".
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