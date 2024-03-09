Україна не просить нас відправляти війська, але ми нічого не виключаємо найближчим часом, - голова МЗС Франції

Про це пише Politico.

У п'ятницю французький очільник МЗС відвідав Литву, де зустрівся зі своїми балтійськими й українськими колегами, щоб підтримати ідею про те, що іноземні війська можуть допомогти Україні в таких сферах, як розмінування.

"Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці", - зазначив Сежурне.

Як пише Politico, міністри країн Балтії своєю чергою підтримали Францію і її "нестандартне мислення".

Міністр неодноразово згадав про операції з розмінування як про можливість, кажучи, що це "може означати наявність певного персоналу, але не для того, щоб воювати".

За його словами, не Росія має вказувати, як західні союзники повинні допомагати Україні в найближчі місяці чи роки.

"Не Росія має організовувати те, як ми розгортаємо наші дії, або встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою", - наголосив голова МЗС Франції.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас наголосила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

Пізніше Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. Він також закликав союзників не бути "боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

8 березня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню сказав, що не може бути й мови про відправлення сухопутних військ воювати в Україну проти Росії.