У міноборони Франції заявили, що не може бути мови про відправку сухопутних військ в Україну

Про це пише BFM TV.

"Між передачею зброї, як ми це знаємо сьогодні, і співдружністю, тобто прямою війною з Росією, ми спробували все?" - заявив міністр.

Він також навів декілька варіантів дій, згадавши схеми військової присутності для розмінування, навчання українських солдатів на українській землі.

"Ми вже не в тій ситуації, що була два роки тому", - підкреслив міністр, навівши результати українського контрнаступу, смерть російського опозиціонера Олексія Навального та загрози, які Росія створює для всіх європейських країн.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників не бути "боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.