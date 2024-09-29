"Україна переможе у цій війні", - президент США Байден

Про це він написав у соцмережі X.

"Україна переможе у цій війні. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з нею на кожному кроці цього шляху", - заявив Байден.

Також президент США опублікував відеоролик стосовно переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. У ньому він підтвердив намір підтримувати Україну.