Уперше в історії: лідер ультраправих переможців виборів у Нідерландах готовий відмовитися від прем'єрства

Про це він написав у X (Twitter).

"Я зможу стати прем’єр-міністром, лише якщо це підтримають усі партії в коаліції. Вони цього не зробили. Я хотів би мати правий кабінет. Менше притулку та імміграції. Голландці на першому місці", - написав він.

Вілдерс зазначив, що любов до країни для нього важливіша за власну позицію.

У Нідерландах це перший випадок, коли лідер парті-переможця відмовляється від посту прем’єр-міністра.

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