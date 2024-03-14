Уперше в історії: лідер ультраправих переможців виборів у Нідерландах готовий відмовитися від прем'єрства
Лідер нідерландської ультраправої PVV (Партія свободи) Герт Вілдерс, чия партія перемогла на парламентських виборах у Нідерландах заявив, що готовий відмовитись від прем’єрства
Про це він написав у X (Twitter).
"Я зможу стати прем’єр-міністром, лише якщо це підтримають усі партії в коаліції. Вони цього не зробили. Я хотів би мати правий кабінет. Менше притулку та імміграції. Голландці на першому місці", - написав він.
Вілдерс зазначив, що любов до країни для нього важливіша за власну позицію.
У Нідерландах це перший випадок, коли лідер парті-переможця відмовляється від посту прем’єр-міністра.
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