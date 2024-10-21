В Естонії ініціюють зміни до конституції щодо голосування громадян РФ на місцевих виборах

Про це повідомляє ERR.

Зазначено, що 21 жовтня на засіданні естонського парламенту Рійгікогу очільник фракції "Вітчизна" Хелір-Валдор Сеедер представив законопроєкт про внесення змін до конституції, який пропонує позбавити громадян третіх країн та осіб без громадянства права голосу на місцевих виборах.

Зокрема, у Рійгікогу 4 із 6 фракції підтримали позбавлення права голосу росіян.

"Чотири з шести фракцій Рійгікогу, що представляють явну більшість парламенту, підтримали позбавлення права голосу громадян Росії. Але одних слів недостатньо. До місцевих виборів залишилося менш як рік, і необхідно діяти швидко", - заявив Сеедер.

Відповідно до законопроєкту, право голосу на місцевих виборах матимуть громадяни Естонії й тих держав, які підписали міжнародний договір із Талліном, ратифікований Рійгікогу.

"Нещодавнє дослідження, замовлене Держканцелярією, також показало необхідність подальших дій з цього питання, оскільки 38% громадян Росії, які проживають в Естонії, і цілих 52% осіб з невизначеним громадянством не засудили війну, розв'язану Росією проти України. Такі люди не повинні відігравати ролі у прийнятті рішень, що впливають на життя Естонії", - підкреслив Сеедер.



Зазначено, що проєкт закону про право голосу на місцевих виборах обговорюватимуть на відкритому засіданні конституційної комісії у вівторок.

У серпні повідомлялось, що Естонія запровадить повний митний контроль на кордоні з Росією для того, щоб "не допомагати агресору обходити санкції".





