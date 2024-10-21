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В Естонії ініціюють зміни до конституції щодо голосування громадян РФ на місцевих виборах

Дар'я Куркіна
21 жовтня, 2024 понедiлок
18:24
Світ Естонія

В Естонії 28 депутатів парламенту ініціювали внесення змін до конституції щодо прав голосу росіян на місцевих виборах

Зміст

Про це повідомляє ERR.

 

Зазначено, що 21 жовтня на засіданні естонського парламенту Рійгікогу очільник  фракції "Вітчизна" Хелір-Валдор Сеедер представив законопроєкт про внесення змін до конституції, який пропонує позбавити громадян третіх країн та осіб без громадянства права голосу на місцевих виборах.

 

Зокрема, у Рійгікогу 4 із 6 фракції підтримали позбавлення права голосу росіян.

 

"Чотири з шести фракцій Рійгікогу, що представляють явну більшість парламенту, підтримали позбавлення права голосу громадян Росії. Але одних слів недостатньо. До місцевих виборів залишилося менш як рік, і необхідно діяти швидко", - заявив Сеедер.

 

Відповідно до законопроєкту, право голосу на місцевих виборах матимуть громадяни Естонії й тих держав, які підписали міжнародний договір із Талліном, ратифікований Рійгікогу.

 

"Нещодавнє дослідження, замовлене Держканцелярією, також показало необхідність подальших дій з цього питання, оскільки 38% громадян Росії, які проживають в Естонії, і цілих 52% осіб з невизначеним громадянством не засудили війну, розв'язану Росією проти України. Такі люди не повинні відігравати ролі у прийнятті рішень, що впливають на життя Естонії", - підкреслив Сеедер.


Зазначено, що проєкт закону про право голосу на місцевих виборах обговорюватимуть на відкритому засіданні конституційної комісії у вівторок.

 

  • У серпні повідомлялось, що Естонія запровадить повний митний контроль на кордоні з Росією для того, щоб "не допомагати агресору обходити санкції".



 

Теги:
Новини
Росія
Естонія
Війна з Росією
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