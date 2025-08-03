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В естонському Пярну можуть розмістити війська з Німеччини та Нідерландів

Марія Науменко
3 серпня, 2025 неділя
15:18
Світ НАТО

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур (RE) повідомив, що НАТО розглядає можливість розміщення на території Естонії німецько-голландського військового корпусу

Зміст

Про це інформує ERR.

Йдеться про передовий командний пункт, який відповідає за оперативне управління в зоні відповідальності Альянсу в Балтійському регіоні.

 Як уточнив Певкур, корпус не буде повноцінною бойовою частиною, а швидше — штабною одиницею чисельністю близько 100–200 людей, яка також включатиме інфраструктуру для логістики, охорони й адміністративної роботи.

"Цей конкретний план зараз пов'язаний з одним із так званих великих планів НАТО, який охоплює німецько-голландський корпус і їхній передній командний пункт, що входить до нашої зони відповідальності. Це стосуватиметься як наших союзників, які виконують функції управління на рівні корпусу, так і, звичайно, наших власних військовослужбовців. А також призовників. Це досить важливо з точки зору оборони", – заявив він.

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Місто Пярну, за словами міністра оборони Естонії, обрали як оптимальний варіант через його зручне розташування — поруч порт, аеродром, залізниця, автошляхи та близькість до Риги. Місцева влада вже підтримала цю ініціативу.

"Якщо буде прийнято рішення про розміщення корпусу в Естонії, то найкращим місцем для цього є Пярну, ми вже обговорювали це з міською владою Пярну", – підкреслив Певкур.

Колишній командувач Збройних сил Естонії Мартін Херем висловив думку, що корпус, який керує діяльністю Балтійських країн, має розташовуватися саме в цьому регіоні.

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"Німецько-голландський корпус – це, по суті, штаб або елемент його керівництва, скоріше, передовий пункт управління. На мою думку, його розміщення в Естонії або країнах Балтії буде для нас дуже корисним. Незалежно від того, скільки ми зараз в це інвестуємо, винагорода за це буде набагато ефективнішою: підготовка та реалізація плану НАТО в країнах Балтії, включаючи Естонію", – зазначив Херем.

Міністерство вже запланувало 17 млн євро на створення штабу.

"Подивимося, як будуть розвиватися події. Ми запланували гроші на це, і якщо рішення буде прийнято, ми готові відразу ж розпочинати реалізацію", – підсумував Певкур.

  • У суботу, 26 липня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що, за оцінками НАТО та США, Росія може бути готова до конфронтації з Заходом уже у 2027 році, і Польща, ймовірно, стане першою ціллю на цьому шляху.
Теги:
Новини
політика
Естонія
втручання Росії
НАТО
Військові новини
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