В ООН заявили, що Ізраїль "навмисно" пошкодив базу миротворців у Лівані

Про це повідомляє ООН.

Зазначається, що Ізраїль зруйнував спостережну вежу та огорожу по периметру бази миротворчих сил ООН у Лівані.

"Ми ще раз нагадуємо ЦАХАЛу та всім суб'єктам про їхні зобов'язання забезпечувати безпеку персоналу і майна ООН, а також поважати недоторканність приміщень ООН у будь-який час", - йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що напад на об'єкти ООН і пошкодження його майна є грубим порушенням міжнародного права та резолюції 1701 Ради Безпеки.