В ООН заявили, що Ізраїль "навмисно" пошкодив базу миротворців у Лівані
ООН звинуватила ізраїльських військових у нібито "навмисному" руйнуванні спостережної вежі та огорожі на території миротворчих сил у Лівані
Про це повідомляє ООН.
Зазначається, що Ізраїль зруйнував спостережну вежу та огорожу по периметру бази миротворчих сил ООН у Лівані.
"Ми ще раз нагадуємо ЦАХАЛу та всім суб'єктам про їхні зобов'язання забезпечувати безпеку персоналу і майна ООН, а також поважати недоторканність приміщень ООН у будь-який час", - йдеться у повідомленні.
Там наголосили, що напад на об'єкти ООН і пошкодження його майна є грубим порушенням міжнародного права та резолюції 1701 Ради Безпеки.
- У ніч на понеділок, 21 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила авіаудари по філіях організації у Бейруті, яку звинувачують у фінансуванні "Хезболли".
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