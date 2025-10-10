Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Велика Британія передала Україні ракети для ППО на 5 місяців раніше запланованого терміну

Велика Британія передала Україні ракети для ППО на 5 місяців раніше запланованого терміну

Марія Науменко
10 жовтня, 2025 п'ятниця
15:33
Світ Армія, Велика Британія

Велика Британія достроково передала Україні партію легких багатоцільових ракет (LMM) для систем протиповітряної оборони — поставки відбулися на п’ять місяців раніше запланованого терміну

Зміст

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Як зазначили у відомстві, ці ракети, виготовлені компанією Thales у Белфасті, вже з перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагають українській армії захищати небо. Це постачання стало частиною масштабної програми військової підтримки України, в межах якої Лондон цього року виділив 4,5 млрд фунтів стерлінгів — рекордну суму для британської допомоги іноземній державі.

В уряді Британії також додали, що цього тижня Київ відвідала британська торговельна делегація з метою посилення військової підтримки України.

"Для мене було честю очолити цю торговельну делегацію в Києві та побачити так багато інших країн, які взяли участь у цьому заході. Сприяння промисловим партнерствам є надзвичайно важливим, щоб ми могли вчитися на їхньому досвіді та разом будувати промислову базу, необхідну для захисту Великої Британії, стримування наших супротивників та підтримки України", - зазначив заступник міністра оборони з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард.

  • 1 жовтня британська принцеса Анна, сестра короля Чарльза ІІІ, здійснила візит до України, аби висловити підтримку дітям та сімʼям, які постраждали від війни, розвʼязаної РФ.
