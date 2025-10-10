Велика Британія передала Україні ракети для ППО на 5 місяців раніше запланованого терміну
Велика Британія достроково передала Україні партію легких багатоцільових ракет (LMM) для систем протиповітряної оборони — поставки відбулися на п’ять місяців раніше запланованого терміну
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Як зазначили у відомстві, ці ракети, виготовлені компанією Thales у Белфасті, вже з перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагають українській армії захищати небо. Це постачання стало частиною масштабної програми військової підтримки України, в межах якої Лондон цього року виділив 4,5 млрд фунтів стерлінгів — рекордну суму для британської допомоги іноземній державі.
В уряді Британії також додали, що цього тижня Київ відвідала британська торговельна делегація з метою посилення військової підтримки України.
"Для мене було честю очолити цю торговельну делегацію в Києві та побачити так багато інших країн, які взяли участь у цьому заході. Сприяння промисловим партнерствам є надзвичайно важливим, щоб ми могли вчитися на їхньому досвіді та разом будувати промислову базу, необхідну для захисту Великої Британії, стримування наших супротивників та підтримки України", - зазначив заступник міністра оборони з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард.
- 1 жовтня британська принцеса Анна, сестра короля Чарльза ІІІ, здійснила візит до України, аби висловити підтримку дітям та сімʼям, які постраждали від війни, розвʼязаної РФ.
