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Велика Британія планує розробити ракети дальнього радіуса дії проти ядерної зброї РФ, - Times

Катерина Єсікова
26 липня, 2024 п'ятниця
10:37
Світ

Велика Британія розглядає можливість розробки ракет дальнього радіуса для протидії російській ядерній зброї

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Про це повідомляє The Times, передає "РБК-Україна".

Зазначається, що Британія дала зрозуміти, що працюватиме з Німеччиною над створенням зброї з дальністю дії близько 3200 кілометрів. Союзники вважають, що ці ракети зможуть долетіти від Берліна до Москви, якщо російський лідер Володимир Путін вирішить запустити тактичну ядерну зброю.

Натомість 24 липня міністр оборони Британії Джон Хілі обговорив уже проєкт зі своїм німецьким колегою. 

"Згідно з планами, ракети дальнього радіуса дії розмістять у Німеччині, замінивши американські ракети, які будуть розгорнуті там найближчими роками", - йдеться у повідомленні.

  • 20 червня під час пресконференції у В'єтнамі Путін заявив, що Росія розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині та що можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до "кінця державності Росії".
Теги:
Росія
Володимир Путін
Німеччина
Військові новини
Велика Британiя
ядерна небезпека
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