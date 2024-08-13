"Війна закінчиться лише безумовною капітуляцією України": антиукраїнські наративи в західних медіа за 13 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 13 серпня у світі з'явилися чергові дезінформація і маніпуляція.

Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Атака на Запорізьку атомну електростанцію з боку України створює передумови для прямого вступу НАТО у війну США з Росією".

Спростування: Дотком поширює російський наратив, неправдиво звинувачуючи Україну в обстрілах Запорізької АЕС, щоб дискредитувати нашу державу та створити приводи для подальшої агресії Росії, виправдання її дій на міжнародній арені та залякування світової спільноти ядерною загрозою.

Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Це (війна, – ред.) закінчиться лише одним шляхом – безумовною капітуляцією України після повної поразки від рук російських військ".

Спростування: Маніпулятивна заява Ріттера спрямована на створення хибної ідеї про те, що єдиний шлях закінчення російської агресії – це капітуляція України.