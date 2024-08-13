"Війна закінчиться лише безумовною капітуляцією України": антиукраїнські наративи в західних медіа за 13 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які світові медіа запустили 13 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 13 серпня у світі з'явилися чергові дезінформація і маніпуляція.
Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Атака на Запорізьку атомну електростанцію з боку України створює передумови для прямого вступу НАТО у війну США з Росією".
Спростування: Дотком поширює російський наратив, неправдиво звинувачуючи Україну в обстрілах Запорізької АЕС, щоб дискредитувати нашу державу та створити приводи для подальшої агресії Росії, виправдання її дій на міжнародній арені та залякування світової спільноти ядерною загрозою.
Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Це (війна, – ред.) закінчиться лише одним шляхом – безумовною капітуляцією України після повної поразки від рук російських військ".
Спростування: Маніпулятивна заява Ріттера спрямована на створення хибної ідеї про те, що єдиний шлях закінчення російської агресії – це капітуляція України.
- Раніше Сумська районна рада спростувала інформацію про нібито включення російського міста Суджа та Суджанського району до складу Сумської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.57
- EUR Купівля 44.9Продаж 45.53
- Актуальне
- Важливе