Влада Естонії закрила для автомобілів прикордонний пункт із Росією
Влада Естонії закрила для автомобілів прикордонний пункт "Нарва" на кордоні з Росією, до кінця 2025 року його можна перетинати лише пішки
Про це повідомляють видання Postimees та ERR.
Зазначається, що кордон у Нарві перетинали близько 4 тис. осіб, 80% з них - пішоходи.
"Зараз у пішохідному терміналі збільшують зону митного контролю та покращують умови роботи митного контролю", – сказав начальник прикордонного переходу "Нарва" Марек Лійва.
Начальник прикордонного бюро Східної префектури Ерік Пургель заявив, що в середу пізно ввечері вони отримали офіційну інформацію від російської сторони про зупинку транспортних засобів, що перетинають кордон, але Росія не дотрималася цього та продовжила пропускати автомобілі.
"Ми побачили, що Росія не дотрималася наданого часу, але вони (водії) були громадянами Естонії, тому, звичайно, ми погодилися. Ми не почали залишати їх у пастці між двома прикордонними пунктами", - сказав Пургель.
Естонські прикордонники зазначили, що "поведінка російських прикордонників була якоюсь дивною". Коли естонська сторона через офіційну лінію зв’язку спробувала запитати їх, що відбувається і скільки машин пропустять, росіяни навіть не відповіли на телефонні дзвінки.
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