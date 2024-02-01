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Влада Естонії закрила для автомобілів прикордонний пункт із Росією

1 лютого, 2024 четвер
09:58
Світ прикордонний пункт "Нарва"

Влада Естонії закрила для автомобілів прикордонний пункт "Нарва" на кордоні з Росією, до кінця 2025 року його можна перетинати лише пішки

Про це повідомляють видання Postimees та ERR.

Зазначається, що кордон у Нарві перетинали близько 4 тис. осіб, 80% з них - пішоходи. 

"Зараз у пішохідному терміналі збільшують зону митного контролю та покращують умови роботи митного контролю", – сказав начальник прикордонного переходу "Нарва" Марек Лійва.

Начальник прикордонного бюро Східної префектури Ерік Пургель заявив, що в середу пізно ввечері вони отримали офіційну інформацію від російської сторони про зупинку транспортних засобів, що перетинають кордон, але Росія не дотрималася цього та продовжила пропускати автомобілі. 

"Ми побачили, що Росія не дотрималася наданого часу, але вони (водії) були громадянами Естонії, тому, звичайно, ми погодилися. Ми не почали залишати їх у пастці між двома прикордонними пунктами", - сказав Пургель.

Естонські прикордонники зазначили, що "поведінка російських прикордонників була якоюсь дивною". Коли естонська сторона через офіційну лінію зв’язку спробувала запитати їх, що відбувається і скільки машин пропустять, росіяни навіть не відповіли на телефонні дзвінки.

  • 23 лютого повідомлялося, що Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю та вже будує перші укріплення.
  • 28 листопада уряд Фінляндії заявив, що закриє весь свій кордон із Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку.
  • 11 січня У Фінляндії підтвердили, що і надалі збираються залишати пункти пропуску на кордоні з Росією закритими.
Теги:
Росія
Естонія
мігранти
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