"Впевнена у перемозі": Пелосі підтримала висування Гарріс кандидаткою в президенти від демократів
Ексспікерка палати представників США Ненсі Пелосі підтримала висування Камали Гарріс кандидаткою в президенти від Демократичної партії
Про це вона написала у Х.
"З величезною гордістю та безмежним оптимізмом щодо майбутнього нашої країни я підтримую віцепрезидентку Камалу Гарріс на посаді президента Сполучених Штатів", - наголосила Пелосі.
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Вона абсолютно впевнена, що Гарріс приведе демократів до перемоги на президентських виборах у США в листопаді.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.
- У понеділок, 22 липня, світова ціна на нафту злетіла вгору після того, як президент США Джо Байден оголосив про відмову від участі в президентських перегонах 2024 року.
- Після того як президент США Джо Байден заявив, що не балотуватиметься на другий термін, американці зібрали 46,7 млн доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс.
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