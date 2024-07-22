"Впевнена у перемозі": Пелосі підтримала висування Гарріс кандидаткою в президенти від демократів

Про це вона написала у Х.

"З величезною гордістю та безмежним оптимізмом щодо майбутнього нашої країни я підтримую віцепрезидентку Камалу Гарріс на посаді президента Сполучених Штатів", - наголосила Пелосі.

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Вона абсолютно впевнена, що Гарріс приведе демократів до перемоги на президентських виборах у США в листопаді.

With immense pride and limitless optimism for our country’s future, I endorse Vice President Kamala Harris for President of the United States. I have full confidence that she will lead us to victory in November.

-NP pic.twitter.com/vBwv602GuR — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) July 22, 2024