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Вже понад 64 млн американців проголосували на виборах, - редакторка "Голосу Америки" Ворожко

Віталій Бесараб
1 листопада, 2024 п'ятниця
19:41
Світ вибори у США

Старша редакторка української служби "Голосу Америки" Тетяна Ворожко повідомила, що 64 млн американців вже зробили свій вибір під час раннього голосування на президентських виборах

Зміст

Про це вона повідомила в етері Еспресо

"Результати опитувань як по країні в цілому, так і в штатах-гойдалках, де ми не знаємо переможе республіканець чи демократ, показують, що різниця між обома кандидатами залишається в рамках статистичної похибки. Зараз аналітики в штабах обох кандидатів аналізують інший показник. Зокрема, раннє голосування. В США можна проголосувати поштою та прийти на дільниці, які відкриваються раніше. Результатів голосів там нам поки що невідомі. Втім, ми можемо вже аналізувати такий показник, як демографія. Отже, вже 64 млн американців проголосували на цих виборах. Для деяких штатів це вже понад половина людей, які проголосували. В штаті Джорджія, який є одним із семи ключових штатів, майже дві третини", - розповіла Ворожко.

За словами журналістки, серед американців, які вже проголосували, понад 54% становлять жінки

"Зараз ми бачимо, що голосує більшість республіканців, аніж минулі вибори. Це через те, що сама риторика республіканців змінюється. Ще цікаво, що серед тих, хто вже проголосував, 54% становлять жінки. В Пенсильванії під час раннього голосування перевага жінок становить на 13% від чоловіків. Це дуже хороші новини для штабу Камали Гарріс. Оскільки, за соціологічними опитуваннями, підтримка Камали Гарріс серед жінок перевищує такий же показник серед чоловіків, які підтримують Дональда Трампа. Тобто, цього разу ці вибори вийшли дуже гендерними. З іншого боку, всі розуміють, що багато чоловіків можуть прийти на голосування в останні дні виборів", - додала вона.

  • 22 жовтня повідомлялось, що за два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
  • 25 жовтня стало відомо, що, за результатами останнього загальнонаціонального опитування перед виборами в США, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем, віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп мають однакову підтримку серед виборців.
  • 1 листопада в The Hill повідомили, що віцепрезидентка США Камала Гарріс має невелику перевагу над експрезидентом Дональдом Трампом в кожному з ключових "блакитних" штатів
     
Теги:
вибори президента
президентські вибори
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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