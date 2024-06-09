Якщо Лукашенко роздасть зброю громадянам, вони можуть повернути її проти нього, - військовий експерт Ступак
Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенко, у разі проблемної ситуації, невигідно покладатися на громадян
Про це розповів військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак в етері телеканалу "Еспресо".
"Лукашенко постійно наголошує, що у випадку якоїсь проблемної ситуації, доведеться роздавати зброю громадянам. Але він чудово розуміє, що якщо просто почне роздавати зброю, створить якесь народне ополчення, то взагалі не факт, що ці громадяни не повернуть цю зброю проти самого Лукашенка. Йому це взагалі невигідно. Я відслідковую всю офіційну хроніку білоруського диктатора. Я бачу, що ця ідея йому взагалі не подобається. Він більше покладається на перевірених військовослужбовців АМОН, КДБ, а на простих людей він не розраховує. Він чудово розуміє, що вони можуть повернути зброю проти нього. Лукашенко не довіряє своєму населенню після 2020 року, після моменту, як він мало не втратив свою владу", - зазначив він.
Стосовно просувань білоруських військ, Ступак зазначив, що їх чисельності для цього недостатньо.
"Білоруських військ мало, вони не багаточисельні. Хоча ми не можемо недооцінювати. Дійсно, там є певне число військовослужбовців. Але останній раз вони отримували досвід за часів афганської кампанії. Зараз цього досвіду у них немає. Вони намагаються активно навчитися у росіян, вагнерівці їх вчать. Проте досвід теоретичний і практичний, це різні поняття", - додав він.
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Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник Голови СБУ (2014-2015), вважає, що поки є Лукашенко при владі, то наступу з білоруської сторони можна не очікувати, бо йому це економічно невигідно.
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