Японія побудує укриття поблизу Тайваню на випадок нападу Китаю
Уряд Японії затвердив рекомендації щодо будівництва підземних укриттів на віддалених островах префектури Окінава на випадок військової агресії з боку Китаю проти Тайваню
Про це повідомляє The Asahi Shimbun.
У директивах, опублікованих 29 березня, йдеться про те, що укриття будуть побудовані в п'яти населених пунктах: Ісігакі, Міякодзіма, Йонагуні, Такетомі і Тарама.
Ці громади розташовані на віддалених островах, звідки евакуація можлива лише літаками та човнами. Попри те, що всі муніципалітети розробили плани евакуації на випадок військового конфлікту, укриття будуть доступні для тих, хто не зможе виїхати вчасно.
Згідно з планами, сховища матимуть сталезалізобетонні стіни товщиною не менше 30 сантиметрів. Коли укриття буде збудовано, в ньому можна буде зберігати достатню кількість їжі та води, аби забезпечити населення щонайменше на два тижні.
У сховищах планується виділити достатню площу, щоб на кожного евакуйованого припадало приблизно два квадратних метри.
За словами посадовців, у вільний від роботи час укриття можна буде використовувати для проведення зустрічей та інших заходів.
- 11 березня високопоставлений чиновник з питань нацбезпеки Тайваню попередив, що Китай, ймовірно, посилить тиск на острів як до, так і після передачі влади новому уряду в травні.
- Згодом у США заявили, що вважають, що Китай до 2027 року буде готовий до вторгнення на Тайвань.
- На тлі зростаючої загрози зі сторони Китаю Тайвань під час військових навчань у вівторок, 26 березня, провів перевірку систем протиповітряної оборони.
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