Японія побудує укриття поблизу Тайваню на випадок нападу Китаю

Про це повідомляє The Asahi Shimbun.

У директивах, опублікованих 29 березня, йдеться про те, що укриття будуть побудовані в п'яти населених пунктах: Ісігакі, Міякодзіма, Йонагуні, Такетомі і Тарама.

Ці громади розташовані на віддалених островах, звідки евакуація можлива лише літаками та човнами. Попри те, що всі муніципалітети розробили плани евакуації на випадок військового конфлікту, укриття будуть доступні для тих, хто не зможе виїхати вчасно.

Згідно з планами, сховища матимуть сталезалізобетонні стіни товщиною не менше 30 сантиметрів. Коли укриття буде збудовано, в ньому можна буде зберігати достатню кількість їжі та води, аби забезпечити населення щонайменше на два тижні.

У сховищах планується виділити достатню площу, щоб на кожного евакуйованого припадало приблизно два квадратних метри.

За словами посадовців, у вільний від роботи час укриття можна буде використовувати для проведення зустрічей та інших заходів.