Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Японія побудує укриття поблизу Тайваню на випадок нападу Китаю

Японія побудує укриття поблизу Тайваню на випадок нападу Китаю

30 березня, 2024 субота
18:46
Світ Японія

Уряд Японії затвердив рекомендації щодо будівництва підземних укриттів на віддалених островах префектури Окінава на випадок військової агресії з боку Китаю проти Тайваню

Про це повідомляє The Asahi Shimbun.

У директивах, опублікованих 29 березня, йдеться про те, що укриття будуть побудовані в п'яти населених пунктах: Ісігакі, Міякодзіма, Йонагуні, Такетомі і Тарама.

Ці громади розташовані на віддалених островах, звідки евакуація можлива лише літаками та човнами. Попри те, що всі муніципалітети розробили плани евакуації на випадок військового конфлікту, укриття будуть доступні для тих, хто не зможе виїхати вчасно.

Згідно з планами, сховища матимуть сталезалізобетонні стіни товщиною не менше 30 сантиметрів. Коли укриття буде збудовано, в ньому можна буде зберігати достатню кількість їжі та води, аби забезпечити населення щонайменше на два тижні.

У сховищах планується виділити достатню площу, щоб на кожного евакуйованого припадало приблизно два квадратних метри.

За словами посадовців, у вільний від роботи час укриття можна буде використовувати для проведення зустрічей та інших заходів.

  • 11 березня високопоставлений чиновник з питань нацбезпеки Тайваню попередив, що Китай, ймовірно, посилить тиск на острів як до, так і після передачі влади новому уряду в травні.
  • Згодом у США заявили, що вважають, що Китай до 2027 року буде готовий до вторгнення на Тайвань. 
  • На тлі зростаючої загрози зі сторони Китаю Тайвань під час військових навчань у вівторок, 26 березня, провів перевірку систем протиповітряної оборони.
Теги:
Китай
Японія
Тайвань
Військові новини
Читайте також:
Олександр Сирський, Рустем Умєров
29 березня, 2024 п'ятниця
У ЗСУ переглянули потребу в мобілізації 500 тис. людей, - Сирський
Зеленський з Гостомеля звернувся до українців
29 березня, 2024 п'ятниця
Путін віддасть всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року, - Зеленський
польща україна , біженці
29 березня, 2024 п'ятниця
Польща планує надати біженцям з України право змінити статус перебування: подробиці
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
30 березня
18:28
Одеса пляж
В Одеській ОВА розповіли, чи відкриватимуть влітку пляжі
18:05
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
УПЛ: результати та розклад матчів 22-го туру
18:01
весна
У Польщі зафіксували найвищу температуру у березні за 50 років
18:01
OPINION
Олексій Петров
І прах Суворова не допоміг...
17:57
Фото «Gepard»
Постачання Німеччиною боєприпасів для ЗРК Gepard Україні покращилося, - Bild
17:55
Огляд
Михайло Мудрик і Георгій Судаков, збірна України
Україна їде на Євро, а Потєря проведе бій з росіянином: огляд українського спорту за тиждень
17:33
винищувачі МіГ-29
У Сербії злітала авіація через невідомий літальний апарат
17:29
Життя без транзиту: як позначиться на українцях відсутність транспортування газу до ЄС та які сценарії його продовження розглядає Україна
17:12
олімпіада 2024
Німеччина й Франція домовилися про антитерористичну співпрацю під час Олімпіади та Чемпіонату Європи з футболу
17:09
веб-камера
У МВС розповіли, скільки камер відеомоніторингу встановлено в Україні
16:39
Southwind Airlines
ЄС заборонив польоти авіакомпанії Southwind Airlines через порушення санкцій
16:27
шенгенська віза шенген
Болгарія та Румунія приєднаються до Шенгенської зони 31 березня
16:03
Віталій Кличко
Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
16:00
OPINION
Богдан Данилишин
Уряд міг би сильніше підтримувати пільгові кредитні програми
15:50
Обстріл Запоріжжя
Росія обстріляла селище Долинка на Запоріжжі: постраждав 12-річний хлопчик
15:37
Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну
Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну на Дунаї в Австрії: 11 людей постраждали
15:31
Ексклюзив
Окупанти
Росіяни спробують оточити Харків, взявши його в кільце, - майор запасу НГУ Гетьман
15:31
Оновлено
У Нідерландах невідомі взяли в заручники відвідувачів кафе
У Нідерландах затримали нападників, які захопили в заручники відвідувачів кафе
15:30
укриття
На Київщині у 17 школах та дитсадках будують укриття, - ОВА
15:18
обстріл, ППО
Українські бійці знищили ракету Х-59 у Дніпровському районі
15:11
україна німеччина
Кожен, хто втомився підтримувати Україну, має подумати про наслідки для Європи, - міністр фінансів Німеччини
15:10
Ексклюзив
Наступ РФ може початися у квітні, для переміщення військ росіянам потрібно максимум тиждень, - майор запасу НГУ Гетьман
15:09
Олаф Шольц
"Стільки, скільки потрібно": Шольц закликав німців до підтримки України
15:00
телемарафон
Петиція до уряду щодо переспрямування коштів з телемарафону та Freedom на ЗСУ зібрала необхідну для розгляду кількість підписів
14:53
Південнокитайське море
США, Японія та Філіппіни планують провести спільне військово-морське патрулювання у Південнокитайському морі
14:40
обстріл
Росія обстріляла Красногорівку на Донеччині: загинули двоє літніх людей, є поранений
14:39
Сухопутні війська ЗСУ
У кінці березня окупували ще два селища: британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
14:24
Торі Спеллінг та Дін МакДермотт
Акторка "Беверлі-Хіллз, 90210" Торі Спеллінг подала на розлучення з чоловіком після 18 років шлюбу
14:06
OPINION
Олексій Голобуцький
Зеленський вперше визнав можливість поразки
14:06
Мер Білої Церкви Геннадій Дикий
Мер Білої Церкви заявив, що вступає до лав ЗСУ
13:58
Експрезидент ФРН Йоахім Гаук
Експрезидент Німеччини висловив сподівання, що Шольц змінить свою думку щодо поставки Taurus Україні
13:53
нітроцелюлоза
Попри санкції, РФ вдвічі збільшила імпорт нітроцелюлози, яку використовують у виробництві артснарядів
13:48
окупанти
Росіяни на ТОТ обіцяють мешканцям гроші за свідчення про "злочини" України, - ЦНС
13:34
Поліція Перу провела обшук у будинку президентки через незадекларовані годинники Rolex
13:27
Росія вперше застосувала по Україні потужну авіабомбу ОДАБ-1500, - ЗМІ
13:22
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Повернення смертної кари в РФ загрожуватиме громадянам тимчасового окупованого Криму, - Чистіков
13:17
Рустем Умеров та Ллойд Остін
Умєров наголосив Остіну на необхідності забезпечення України більшою кількістю систем ППО
13:13
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
У Таджикистані заявили, що мігранти тікають з Росії після теракту в ТРЦ
13:01
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Ізраїльська армія обстріляла південь Лівану: поранено спостерігачів ООН
12:55
Жозеп Боррель
"Рішучість ЄС захищати Україну лише посилюватиметься": Боррель відреагував на останні атаки РФ по українських енергооб'єктах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV