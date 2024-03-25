За дозвіл держави полякам воювати в Україні висловилися 27% респондентів, - опитування RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna
Результати опитування, проведеного на замовлення RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna, свідчать про те, що громадська підтримка військової присутності поляків в Україні зростає
Про це повідомляє RMF FM.
Як зазначили у виданні, поляки значно прихильніше ставляться до ідеї дозволити польським громадянам брати участь у бойових діях по той бік нашого східного кордону у порівнянні з минулим роком, коли підтримка відправки польської армії дорівнювала нулю, а підтримка дозволу польським громадянам воювати була на рівні 3,4%.
Як і рік тому, полякам було поставлено запитання "Яку допомогу Польща могла б надати Україні?".
За результатами опитування, 75% поляків незмінно підтримують ідею надання гуманітарної допомоги українцям, 67,6% - обирають допомогу військовою технікою - як у вигляді амуніції, особистої зброї чи гранатометів, а 54,1% - у вигляді важкої техніки.
Зокрема, 27,1% опитаних вважають, що Польща повинна дозволити своїм громадянам воювати в Україні, а 9,4% - вважають необхідним відправку польських військових на український фронт.
Польські експерти назвали такі результати опитування "ефектом Макрона", маючи на увазі нещодавні заяви французького президента, який наголосив, що не можна виключати відправлення військ НАТО в Україну.
- За результатами опитування, проведеного соціологами RussianField, станом на лютий у Росії майже 40% громадян вважали війну проти України помилкою.
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