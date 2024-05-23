"Закликами дозволити Україні атакувати РФ американською зброєю, США провокують ядерну ескалацію": маніпуляції іноземних ЗМІ за 23 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських маніпуляцій, які з'явились у світі 23 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 травня у світі з'явилися дві маніпуляції.
Маніпуляція: Американський журналіст Такер Карлсон заявив: "Я не можу зрозуміти, чому ви посилаєте Камалу Гарріс на Мюнхенську конференцію з безпеки і говорите на пресбрифінгу перед камерами Зеленському: "Ми хочемо, щоб ви вступили в НАТО". Якщо ви говорите це, значить ви хочете війни, щоб росіяни вторглися".
Спростування: Такими заявами журналіст підкріплює кремлівський наратив про те, буцімто євроатлантичний курс України спровокував російську агресію. Цим наративом Росія намагається виправдати своє вторгнення в Україну, яке насправді було зумовлене російськими загарбницькими амбіціями.
Маніпуляція: Американський журналіст Майкл Трейсі на своїй сторінці у X написав: "Пихатість Конгресу щодо ядерної ескалації просто вражає. Двопартійна коаліція вимагає від Байдена дозволити Україні завдати удару по Росії за допомогою американських розвідданих/зброї. Подумайте, як психотично це звучало б два роки тому".
Спростування: Україна, перебуваючи у стані війни, має повне право нейтралізувати військові об'єкти на території країни-агресорки з метою самооборони. Крім того, Збройні Сили України мають на меті знешкодити російську армію та засоби ведення війни, тобто ліквідувати штаби, склади боєприпасів та особовий склад ЗС РФ.
- Раніше комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
- Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
- За даними WSJ, Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.
- Водночас The New York Times пише, що державний секретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена скасувати обмеження для України на використання американської зброї.
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