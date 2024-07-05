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Залужний уже вирушив до Великої Британії, – ЗМІ

5 липня, 2024 п'ятниця
01:14
Світ Валерій Залужний

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний уже вирушив до Великої Британії

Зміст

Про це повідомило Суспільне з посиланням на поінформовані джерела.

Про те, що Валерій Залужний вирушив до Великої Британії, куди його раніше призначили послом, повідомили також кілька джерел LB.ua

Джерела "Главкома" в оточенні генерала уточнили, що Валерій Залужний покинув Україну 3 липня. Він відбув до Британії, де невдовзі почне виконувати свої повноваження як посол України.

Звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначення послом у Великій Британії 

Інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з'явилася 29 січня цього року. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це. 

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

Лише 23 лютого Зеленський назвав причини відставки Залужного та зміни командування ЗСУ. Він заявив, що це було потрібно для перезавантаження менеджменту армії, проте не означає перезавантаження напрямів дій на фронті.

7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії, а 24 квітня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Залужний найближчими тижнями розпочне роботу на посаді посла у Великій Британії.

9 травня Володимир Зеленський офіційно звільнив з військової служби Валерія Залужного і призначив його послом у Великій Британії.

8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Валерій Залужний уже закінчує підготовку до дипломатичної роботи у Великій Британії

Теги:
Україна
МЗС
Війна з Росією
Велика Британiя
Валерій Залужний
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