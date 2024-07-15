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Замах на Трампа: Байден змінить стратегію під час передвиборчої кампанії, - Reuters

15 липня, 2024 понедiлок
00:00
Світ Джо Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден змінить свою стратегію під час передвиборчої кампанії. Причиною цього став замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що одразу після замаху на Дональда Трампа кампанія з переобрання президента США Джо Байдена швидко змінила свою стратегію, скасувавши словесні напади на колишнього президента, щоб зосередитися на посилення єдності в країні.

"Замість того, щоб словесно нападати на Трампа найближчими днями, Білий дім і кампанія Байдена спиратимуться на історію президента, який засуджував усі види політичного насильства, включаючи його різку критику "безладу", створеного протестами в студентському містечку через конфлікт із Ізраїлем і Газою", - кажуть у джерелах.

  • 13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер (Пенсильванія, США) кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною.
  • Секретна служба США, яка охороняє Трампа, ліквідувала імовірного стрільця, що для ведення снайперського вогню з напівавтоматичної гвинтівки AR-15 розташувався на даху виробничого приміщення за 119 метрів від цілі. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.
  • Джо Байден виступив та зробив низку нових заяв щодо нападу на кандидата в президенти Дональда Трампа.
Теги:
Кримінал
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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