Замах на Трампа: Байден змінить стратегію під час передвиборчої кампанії, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що одразу після замаху на Дональда Трампа кампанія з переобрання президента США Джо Байдена швидко змінила свою стратегію, скасувавши словесні напади на колишнього президента, щоб зосередитися на посилення єдності в країні.

"Замість того, щоб словесно нападати на Трампа найближчими днями, Білий дім і кампанія Байдена спиратимуться на історію президента, який засуджував усі види політичного насильства, включаючи його різку критику "безладу", створеного протестами в студентському містечку через конфлікт із Ізраїлем і Газою", - кажуть у джерелах.