Запрошення нелогічне: РФ немає чого робити на саміті миру, - політолог Левусь

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо Росія хоче брати участь у саміті миру, то Ілля Пономарьов зазначив, що якщо комусь так хочеться, щоб Росія брала участь, то можна запросити російський опір. І в цьому є логіка набагато більша, ніж намагається нахабно протиснути комуністичний Китай. Мовляв, якщо не буде там Росії, то й нас там теж не буде, - це неконструктивна позиція. Коли у 1943 році проходили конференції Об'єднаних Націй щодо створення організацій, то нікому на думку не спадало туди запросити нацистську Німеччину, Італію, чи Японію", - зауважив Левусь.

За словами політолога, Путін має ордер на арешт за злочин із геноцидного ряду, тобто за депортацію українських дітей.

"В Україні працюють міжнародні юристи щодо покарання РФ по конкретних російських злочинах. На цьому тлі запрошення РФ на конференцію, яка в основі має українську Формулу миру, є нелогічним. Для Китаю, який нахабно намагається протягнути свій так званий план миру, який насправді є планом української капітуляції, це є відображенням китайського й російського бажання заморозити ситуацію. Тож немає чого агресору робити на саміті миру", - наголосив Левусь.

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

8 квітня в ЗМІ з'явилася інформація, що Швейцарія планує провести саміт миру в середині червня. У цій конференції мають узяти участь до сотні країн.

Швейцарія 15-16 червня проведе на прохання України Глобальний саміт миру. Водночас повний список учасників наразі не оприлюднено.

































