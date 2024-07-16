"Зеленський – людина-геноцид": добірка фейків світових ЗМІ за 16 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 16 липня у світі з'явилося два фейки.

Дезінформація: Польське видання Mysl Polska написало: "Зеленський – людина-геноцид, він є обличчям злочинного, геноцидного конфлікту, його адміністрація вперто продовжує війну, що веде до загибелі тисяч людей і масових руйнувань, київська хунта несе відповідальність за масові злочини проти російськомовного населення, за позбавлення прав інших історичних етнічних меншин (включаючи регіональні більшості) в Україні".

Спростування: Це наративи російської пропаганди, які Кремль використовує для демонізації українського уряду та виправдання своєї агресії проти України. Росія та країни, які постачають їй зброю для вбивства українців, є єдиними сторонами, відповідальними за смерть тисяч українців.

Дезінформація: Бразильський журналіст Пепе Ескобар заявив:"Росіяни цілилися по заводу "Артем", який знаходиться дуже близько до лікарні. Українська протиповітряна оборона випустила ракету, і вгадайте що – вона впала на лікарню... Росіяни ніколи не атакують цивільні об'єкти, і це з самого початку "СВО", і це широко задокументовано".

Спростування: Журналіст намагається виправдати російський обстріл дитячої лікарні "Охматдит", звинувачуючи Україну. Насправді в дитячу лікарню в Києві влучила російська ракета Х-101, про що свідчать численні докази.