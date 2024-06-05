Зеленський прибув з візитом до Катару: теми перемовин

Про це він повідомив у Telegram.

"Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного", - зазначив Зеленський.

Також він наголосив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому "одним із голосів Близького Сходу" за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.

"Також обговоримо з Його Високістю Еміром Катару низку двосторонніх економічних і безпекових питань", - анонсував Зеленський.

Що відомо про Саміт миру у Швейцарії

Мирна конференція питань миру в України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

26 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.