Зеленський прибув з візитом до Катару: теми перемовин
Президент України Володимир Зеленський прибув до Катару для переговорів шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані
Про це він повідомив у Telegram.
"Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного", - зазначив Зеленський.
Також він наголосив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому "одним із голосів Близького Сходу" за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.
"Також обговоримо з Його Високістю Еміром Катару низку двосторонніх економічних і безпекових питань", - анонсував Зеленський.
Що відомо про Саміт миру у Швейцарії
Мирна конференція питань миру в України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.
18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.
26 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.
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