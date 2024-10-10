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Зеленський зустрівся з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії

Катерина Ганжа
10 жовтня, 2024 четвер
10:01
Світ Зустріч Володимира Зеленського із Еді Рамою

Президент України Володимир Зеленський у хорватському Дубровнику провів окремі зустрічі з прем’єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції – Еді Рамою, Христіаном Міцкоським, Кіріакосом Міцотакісом і президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар

Зміст

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував їм за підтримку України в боротьбі з російською агресією, а також детально розповів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби українських воїнів.

Повідомляється, що з премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою Володимир Зеленський обговорив  реалізацію Формули миру, підготовку до другого Саміту миру, шлях України до ЄС і НАТО, а також відбудову країни.

Крім того, Володимир Зеленський та Еді Рама домовилися про початок консультацій між країнами для підготовки двостороннього документа щодо гарантій безпеки для України.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Північної Македонії обговорювалася можливість підписання двосторонньої безпекової угоди найближчим часом, а також об’єднання зусиль на шляху до членства обох країн у Європейському Союзі.

Переговори з президенткою Словенії стосувалися, зокрема, реалізації двосторонньої безпекової угоди та подальшої оборонної підтримки.

Серед тем, які Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Греції, – двостороння співпраця, серед іншого у сфері безпеки та оборони, а також інтеграція України до ЄС і НАТО.

"Незабаром Україна та Греція також укладуть двосторонню безпекову угоду", - йдеться у повідомленні.

  • Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали угоду про довгострокове співробітництво й підтримку між країнами.
Теги:
політика
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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