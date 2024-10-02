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"Жахливий, смертоносний терористичний напад": голова Пентагону Остін про удари Ірану по Ізраїлю

Катерина Єсікова
2 жовтня, 2024 середа
09:43
Світ Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом і назвав атаку Ірану "жахливим, смертоносним терористичним нападом"

Зміст

Про це він написав у Х.

"Я висловив свої найглибші співчуття родинам, які постраждали від жахливого та смертоносного терористичного нападу в Ізраїлі", - написав Остін.

За словами міністра, вони з Йоавом Галлантом висловили взаємну вдячність за скоординовану оборону Ізраїлю від майже 200 балістичних ракет, запущених Іраном, і зобов'язалися залишатися в тісному контакті.

Ситуація на Близькому Сході

У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Іран
США
Ллойд Остін
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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