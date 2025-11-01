Жодних перемовин щодо припинення шатдауну в США не ведеться, - професор Айзенберг

Про це розповів в етері Еспресо професор Мангеттенського університету (США) Ігор Айзенберг.

На його думку, теперішній шатдаун у США може побити рекорд.

"Дуже великі шанси на це, тому що сьогодні 32-й день цього шатдауну - відсутності бюджету. Попередній рекорд був 34 дні, на 35-й день був ухвалений бюджет. Не так і багато залишилося до нового рекорду, але на відміну від усіх попередніх шатдаунів, цього разу ніякі перемовини про компроміс не ведуться", - сказав професор.

Айзенберг пояснив, як працює ця система.

"Для ухвалення бюджету в сенаті потрібно 60 голосів. Ніколи жодна з двох головних американських партій не має 60 голосів у сенаті. Навіть якщо ця партія контролює Білий дім, якщо вона контролює палату представників, якщо вона має більшість у сенаті - вона 60 голосів не має. От у республіканців зараз 53 проти 47. І тому правлячій партії потрібні голоси опозиційної партії для ухвалення бюджету", - заявив він.

Професор наголосив, що відтак бюджет завжди є предметом компромісу, тому що потрібно враховувати інтереси опозиційної партії.

"Інакше бюджет ухвалити неможливо. Коли це не враховується, або коли виконавча влада дуже самовпевнена, що вона протисне те, що вона хоче, виникають шатдауни, але, як правило, ведуться перемовини між президентом, між міністром фінансів, між фракціями партій конгресу для того, щоб досягти таки компромісу. А відмінність на цей раз в тому, що ніяких перемовин не ведеться", - підсумував Айзенберг.